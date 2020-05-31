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Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 

Газета.Ru и ещё 13 39 минут назад
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Фото: globallookpress.com
Американский журнал Forbes отозвал статус миллиардера у телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер. Причиной стало снижение продаж ее бренда из-за пандемии COVID-19, сообщает телеканал "360".
Аналитики издания провели переоценку состояния, опираясь на данные компании Coty, которая приобрела в ноябре прошлого года 51% косметической фирмы Дженнер.
Знаменитость также потеряла часть состояния из-за обвала продаж в условиях ограничительных мер. Сейчас состояние Дженнер составляет порядка 900 миллионов долларов.
Кайли Дженнер попала в список самых молодых миллиардеров планеты в марте 2019 года. Телезвезда основала свою компанию в 2014 году, выпустив линейку губных помад.
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