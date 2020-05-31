Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 

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Американский журнал Forbes отозвал статус миллиардера у телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер. Причиной стало снижение продаж ее бренда из-за пандемии COVID-19, сообщает телеканал "360".

Аналитики издания провели переоценку состояния, опираясь на данные компании Coty, которая приобрела в ноябре прошлого года 51% косметической фирмы Дженнер.

Знаменитость также потеряла часть состояния из-за обвала продаж в условиях ограничительных мер. Сейчас состояние Дженнер составляет порядка 900 миллионов долларов.

Кайли Дженнер попала в список самых молодых миллиардеров планеты в марте 2019 года. Телезвезда основала свою компанию в 2014 году, выпустив линейку губных помад.