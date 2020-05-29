Сбербанк заметил рост потребительской активности россиян

Сбербанк отметил стабильное восстановление потребительской активности во всех регионах России.

Согласно данным аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru , в Москве индекс потребительской активности (ИПА) впервые за два месяца достиг значения 54 из 100. Рост ИПА свидетельствует о том, что бизнес столицы постепенно адаптируется к ситуации, а потребитель более активно расходует деньги в большем спектре категорий товаров и услуг.

Восстановление потребительской активности с разной динамикой происходит во всех регионах. В целом по России значение ИПА превысило отметку в 50 пунктов по стобалльной шкале. В некоторых городах потребительская активность почти вернулась на докризисный уровень, однако некоторые восстанавливаются чуть медленнее. Среди них Кызыл (ИПА на 28 апреля — 53), Махачкала (56), Улан-Уде (57) и Якутск (58).

Индекс потребительской активности позволяет понять, как покупатели вынуждено перестроили свои привычки в условиях пандемии. Если количество торговых точек и покупок становится меньше и однообразнее, индекс падает.

Аналитики лаборатории «СберДанные» делят активность покупателей на три категории: индекс от 80 до 100 показывает «высокую активность», от 40 до 80 — «среднюю активность». «Низкой» считается активность потребителей, когда значения опускаются ниже 40. Это означает, что в такие дни россияне покупали только самое необходимое или оплачивали самые базовые услуги в одной-двух точках.