Спикер Мосгордумы объяснил свой доход 

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал информацию о том, что за 2019 год он заработал 1,95 миллиардов рублей. Он связал рост доходов почти в 80 раз с продажей ценных бумаг, которыми располагал.

Спикер столичного парламента также указал в декларации квартиру площадью почти в 270 квадратных метров, машино-место, автомобиль Mercedes, а также коттедж площадью 277,7 кв. м во временном пользовании.

Алексей Шапошников единолично владеет двумя компаниями — «Ваш консалтинг» и «Северянин». За 2019 год они отчитались об убытках в 4,3 млн рублей и в 7,6 млн рублей соответственно.