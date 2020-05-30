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Спикер Мосгордумы объяснил свой доход 

Аргументы Недели 2 часа назад
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Фото: РИА Новости
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал информацию о том, что за 2019 год он заработал 1,95 миллиардов рублей. Он связал рост доходов почти в 80 раз с продажей ценных бумаг, которыми располагал.
Спикер столичного парламента также указал в декларации квартиру площадью почти в 270 квадратных метров, машино-место, автомобиль Mercedes, а также коттедж площадью 277,7 кв. м во временном пользовании.
Алексей Шапошников единолично владеет двумя компаниями — «Ваш консалтинг» и «Северянин». За 2019 год они отчитались об убытках в 4,3 млн рублей и в 7,6 млн рублей соответственно.
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Личный счет , Алексей Шапошников , Мосгордума
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