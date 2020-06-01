Власти РФ начали перечислять выплаты на детей 

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 1 июня начнется перечисление выплат семьям на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
«Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 млрд рублей для 14,6 млн наших детей», — сказала Голикова в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина, передает РЕН ТВ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Мера принята в рамках поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА ФАН. Заявку на получение такой единоразовой выплаты можно отправить до 1 октября 2020 года.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова на прошлой неделе призвала руководство страны распространить материальную помощь на детей всех возрастов, включая подростков 16 и 17 лет.