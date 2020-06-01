Домохозяйкам предложили платить пособие

Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова

"Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи", — говорится в пояснительной записке.

Проектом закона определяется, что под домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.

"Ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего хозяйства устанавливается в размере, равном минимальному размеру оплаты труда", — говорится в проекте закона.

Порядок осуществления таких выплат, согласно законопроекту, должен будет определить Минтруд , а подать заявление на получение такой выплаты россияне должны будут в органы соцзащиты или через МФЦ.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.