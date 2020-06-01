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В Госдуму внесли законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
Домохозяйкам предложили платить пособие
Фото: РИА Новости
Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
"Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи", — говорится в пояснительной записке.
Проектом закона определяется, что под домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.
"Ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего хозяйства устанавливается в размере, равном минимальному размеру оплаты труда", — говорится в проекте закона.
Порядок осуществления таких выплат, согласно законопроекту, должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение такой выплаты россияне должны будут в органы соцзащиты или через МФЦ.
Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.
"Это несложная социально-экономическая логика. Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе — вне зависимости от любой короны", — приводятся слова Нилова в сообщении пресс-службы.
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Комментарии 2
Личный счет , Владимир Жириновский , Ярослав Нилов , Минтруд , Госдума , ЛДПР
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