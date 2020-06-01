Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей 

Единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет за шесть часов с момента начала перечислений 1 июня получили родители 15 миллионов детей, сообщила пресс-служба Минтруда. По данным ведомства, этим семьям в общей сложности было направлено 150 млрд рублей. Всего право на такую выплату имеют семьи, в которых растут 22 миллиона детей.

"Единовременная выплата очень востребована семьями, — подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков. — Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются".

Для получения выплаты родителям надо сделать единственный шаг — подать заявление на портале госуслуг. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обеспечило прием заявлений через портал, обработка заявлений ведется сотрудниками Пенсионного фонда России , а Федеральная налоговая служба совместно с органами ЗАГС обеспечила оцифровку сведений о рождении детей до 16 лет. Это позволило не предоставлять родителям дополнительных справок при назначении этой выплаты. Подать заявление можно до 1 октября.

С 1 июня также началось перечисление пособий на детей от 3 до 7 лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые для назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.