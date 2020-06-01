Россияне скупают новый товар

Россияне во время самоизоляции из-за коронавируса стали больше интересоваться диванами, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито" — спрос на этот предмет мебели в апреле-мае вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

"О повышенном интересе жителей страны к диванам свидетельствуют не только поисковые запросы на "Авито", но и данные о спросе на этот товар. Эксперты "Авито" отмечают скачок — спрос увеличился на 6% по сравнению с докарантинным периодом и на целых 20% по сравнению с апрелем-маем 2019 года", — сказали в компании.

По оценке сервиса, в Ижевске интерес пользователей к диванам вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, однако высокая динамика наблюдалась и в других городах — в Саратове (плюс 49%), Уфе (плюс 46%), Ульяновске (плюс 45%), Воронеже (плюс 39%), Тюмени (плюс 31%). Спрос на диване в Санкт-Петербурге вырос на 25%, а в Москве в апреле-мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 года спрос снизился на 11%.

"Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются", — прокомментировал управляющий директор "Авито Товары" Алексей Куракин, слова которого привели в компании.

Сервис также отмечает рост числа объявлений о продаже диванов — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 18%. В Ульяновске предложение данного вида мебели выросло на 19%, в Красноярске — на 18%, при этом в Казани оно снизилось на 2%, в Новосибирске — на 5%, в Челябинске — на 8%.