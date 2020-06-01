Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.55
$
70.74
78.40
78.55
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.50
78.30
Индексы и котировки Brent
37.63
+0.05 Золото
1741.99
+0.03 РТС
1219.76
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
01.06
1.1134
+0.0220
18.05
1.0914
28.05
20.05
06.05

Самоизоляция подстегнула спрос на диваны в России — «Авито» 

Прайм и ещё 1 40 минут назад
Россияне скупают новый товар
Фото: globallookpress.com
Россияне во время самоизоляции из-за коронавируса стали больше интересоваться диванами, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито" — спрос на этот предмет мебели в апреле-мае вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
"О повышенном интересе жителей страны к диванам свидетельствуют не только поисковые запросы на "Авито", но и данные о спросе на этот товар. Эксперты "Авито" отмечают скачок — спрос увеличился на 6% по сравнению с докарантинным периодом и на целых 20% по сравнению с апрелем-маем 2019 года", — сказали в компании.
По оценке сервиса, в Ижевске интерес пользователей к диванам вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, однако высокая динамика наблюдалась и в других городах — в Саратове (плюс 49%), Уфе (плюс 46%), Ульяновске (плюс 45%), Воронеже (плюс 39%), Тюмени (плюс 31%). Спрос на диване в Санкт-Петербурге вырос на 25%, а в Москве в апреле-мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 года спрос снизился на 11%.
"Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются", — прокомментировал управляющий директор "Авито Товары" Алексей Куракин, слова которого привели в компании.
Сервис также отмечает рост числа объявлений о продаже диванов — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 18%. В Ульяновске предложение данного вида мебели выросло на 19%, в Красноярске — на 18%, при этом в Казани оно снизилось на 2%, в Новосибирске — на 5%, в Челябинске — на 8%.
"В среднем в России сейчас диван можно купить за 14,6 тысячи рублей. По сравнению с февралем, который предшествовал пандемии, стоимость выросла на 7%. Однако средняя цена стала выше не во всех городах, в некоторых диван можно было купить в мае дешевле, чем до начала пандемии", — добавили в "Авито".
Видео дня. Продлен прием заявок на предоставление субсидий для предпринимателей
Прайм: последние новости
В Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек В Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек Спикер Мосгордумы объяснил доход в 1,95 млрд руб в 2019 году продажей ценных бумаг Спикер Мосгордумы объяснил доход в 1,95 млрд руб в 2019 году продажей ценных бумаг Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы
Комментарии 3
Личный счет , Алексей Куракин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Владельцы офисов предвещают коллапс отрасли
Владельцы офисов предвещают коллапс отрасли
Названы цены на все модели iPhone 12
Названы цены на все модели iPhone 12
Украина раскрыла обман МВФ
Украина раскрыла обман МВФ
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
02:32
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение