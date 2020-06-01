правительстве России в качестве одной из мер по восстановлению деловой активности обсуждается расширение продаж «народных» облигаций Минфина . Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Известия».

«Народные» облигации или ОФЗ-н — это долговые ценные бумаги, предназначенные исключительно для населения. Срок их погашения составляет три года, а главная особенность — обязательство Минфина выкупить бумаги у владельцев по их требованию.

Ранее эти облигации Минфин оценивал как инструмент повышения финансовой грамотности населения, однако в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, они могут быть рассмотрены как полноценный источник финансирования, отмечает издание.

«Объемы выпуска будут зависеть от того, как пойдут продажи. Если будет спрос — программа будет расширяться», — пояснил источник газеты.

Он также подчеркнул, что в 2020-2021 годах власти намерены разместить в три-четыре раза больше облигаций, чем было выпущено ранее. Это позволит «закрыть бюджетные дыры и обеспечить сохранность Фонда национального благосостояния», отметил источник.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, такие облигации будут пользоваться популярностью, в том числе и у начинающих инвесторов, которые особенно заинтересованы в максимально надежном размещении средств.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По подсчетам экспертов, реализация плана по спасению экономики России, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса, обойдется 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.