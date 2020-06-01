Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.90
$
70.13
77.69
78.10
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
37.72
–0.11 Золото
1742.67
–0.04 РТС
1219.76
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
01.06
1.1133
+0.0219
18.05
1.0914
28.05
20.05
06.05

Бюджет России профинансируют за счет займов у граждан 

Алиса Селезнёва и ещё 2 18 минут назад
В правительстве России в качестве одной из мер по восстановлению деловой активности обсуждается расширение продаж «народных» облигаций Минфина. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Известия».
«Народные» облигации или ОФЗ-н — это долговые ценные бумаги, предназначенные исключительно для населения. Срок их погашения составляет три года, а главная особенность — обязательство Минфина выкупить бумаги у владельцев по их требованию.
Ранее эти облигации Минфин оценивал как инструмент повышения финансовой грамотности населения, однако в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, они могут быть рассмотрены как полноценный источник финансирования, отмечает издание.
«Объемы выпуска будут зависеть от того, как пойдут продажи. Если будет спрос — программа будет расширяться», — пояснил источник газеты.
Он также подчеркнул, что в 2020-2021 годах власти намерены разместить в три-четыре раза больше облигаций, чем было выпущено ранее. Это позволит «закрыть бюджетные дыры и обеспечить сохранность Фонда национального благосостояния», отметил источник.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, такие облигации будут пользоваться популярностью, в том числе и у начинающих инвесторов, которые особенно заинтересованы в максимально надежном размещении средств.
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По подсчетам экспертов, реализация плана по спасению экономики России, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса, обойдется 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.
Комментарии 175
Личный счет , Видео , Экономика , Правительство РФ , Минфин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
На Украине призвали вернуть российский рынок
На Украине призвали вернуть российский рынок
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
02:32
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение