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Минтруд предложил новый формат пенсионного удостоверения 

Rambler News Service и ещё 4 1 час назад
Пенсионное удостоверение в РФ получит новый формат
Фото: depositphotos.com
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления, согласно которому пенсионеры смогут по желанию получить пенсионное удостоверение в виде пластиковой карты, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.
Согласно информации на сайте Пенсионного фонда, с 1 января 2015 года пенсионеры вместо пенсионного удостоверения получают справку о назначении им пенсии. Такая мера коснулась пенсионеров по старости, инвалидности и по потере кормильца, которые вышли на пенсию с 2015 года.
«Мы подготовили проект постановления, предусматривающий ведение пенсионного удостоверения как возможной опции для наших граждан. Пенсионное удостоверение будет выглядеть как пластиковая карта. Соответственно, ее можно будет получать по желанию наших пенсионеров в отделении Пенсионного фонда», — сказал Котяков.
Министр пояснил, что проект постановления проходит межведомственное согласование и размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Котяков добавил, что в ближайшее время проект постановления будет направлен в министерство юстиции.
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Комментарии
Личный счет , Антон Котяков , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Минюст РФ , Совет Федерации
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