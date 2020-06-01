В ЕС обсуждают введение базового дохода для всех

ЕС на фоне пандемии коронавируса обсуждают введение базового безусловного дохода для всех граждан стран Евросоюза; это помогло бы уменьшить различия между разными регионами, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Марта Вечорек.

Европейская комиссия в мае формально приняла к рассмотрению проект "Начало разработки безусловного базового дохода во всем ЕС", решение было опубликовано в официальном журнале Европейского союза. Инициатива, которая ранее рассматривалась на национальных уровнях в разных странах ЕС, теперь может приобрести общеевропейский масштаб.

Инициаторы проекта считают, что ЕС в рамках своей компетенции может "обеспечить каждому гражданину средства", гарантировать вовлеченность в жизнь общества. Этот проект должен также способствовать преодолению "региональных различий", и, как следствие, поможет большей экономической и социальной сплоченности в странах ЕС. При этом выплаты должны быть "индивидуальными и достаточно высокими".

Авторы инициативы ссылаются на 121 статью Договора о функционировании Евросоюза, в соответствии с корой Еврокомиссия может разрабатывать общие ориентиры экономической политики для государств-членов ЕС и передавать их на рассмотрение Европейского совета

Как пояснила РИА Новости официальный представить Еврокомиссии Марта Вечорек, 15 мая ЕК приняла решение о регистрации этой инициативы европейских граждан.

"Цель этой инициативы заключается в том, чтобы Еврокомиссия внесла предложение о безусловном базовом доходе на всей территории ЕС, что уменьшило бы различия между разными регионами для укрепления экономической, социальной и территориальной сплоченности в ЕС", — сказала собеседница агентства.

При этом она подчеркнула, что сам факт регистрации инициативы не означает, что она принята в работу, но дает возможность организаторам приступить к сбору подписей в ее поддержку.

"На данном этапе решение Комиссии касается только ее формального соответствия (правилам ЕС — ред.). Это позволяет организаторам начать сбор необходимых подписей в поддержку инициативы. Но не является решением по существу инициативы", — отметила представитель Еврокомиссии.

В свою очередь, еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, что уже обсуждал вопрос обеспечения минимального дохода гражданам ЕС с представителями Германии, к которой в скором времени перейдет председательство в ЕС.

"Мы должны подумать о какой-либо структуре минимального дохода в Европе… Это не совсем безусловный базовый доход, но идея в том, что никто не должен оказаться в такой ситуации, когда нет вообще никаких доходов", — сказал Шмит.

Согласно недавнему опросу, проведенному по заказу Европейского парламента , шесть респондентов из десяти в 21 европейской стране сообщили, что столкнулись с финансовыми трудностями после начала пандемии. При этом 9% респондентов испытывали трудности с покупкой качественных продуктов питания. Согласно опросу, больше других финансово пострадали жители Венгрии, Болгарии, Греции, Италии и Испании.

Две трети участников опроса полагают, что Европейский союз должен быть наделен большими полномочиями, в том числе, для того, чтобы противостоять таким кризисам, как пандемия коронавируса.

Еврокомиссия в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса 27 мая предложила создать общеевропейский финансовый инструмент, который может достигнуть 750 миллиардов евро. Он будет финансироваться за счет масштабных займов от имени ЕС. Ранее Еврокомиссия обнародовала программу SURE, в рамках которой планируется выделить 100 миллиардов евро в качестве кредитов на поддержку занятости в странах ЕС.