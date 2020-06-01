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Голикова назвала число получателей маткапитала c начала года 

Rambler News Service и ещё 2 30 минут назад
Голикова назвала число получателей маткапитала
Фото: ТАСС
В России с начала года материнский капитал получила 421 тыс. семей, из них 135,4 тыс. семей — в беззаявительном порядке. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, передавал телеканал «Россия-24».
«На 30 мая 2020 года 421 тыс. наших семей получили государственный сертификат на материнский семейный капитал, в том числе 135,4 тыс. семей получили сертификат в беззаявительном порядке — как и поручал президент, эта работа была начата уже с середины апреля этого года», — сказала Голикова.
Кроме того, по словам Голиковой, выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребенка получают 717,7 тыс. семей.
«Что касается выплат на третьего и последующих детей, то это 21,3 тысячи детей, которые были рождены в 2020 году. Не могу не упомянуть и 69,5 тысяч семей, которые получили жилищные сертификаты по программе льготного ипотечного кредитования по ставки 6% на весь период кредита», — добавила вице-премьер.
Ранее в пресс-службе ПФР напомнили, что с 2020 года семьи могут получить маткапитал при рождении первенца. Размер помощи составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. руб. Если первый ребенок родился раньше 2020 года, а второй — после 1 января 2020 года, семья сразу получит 616 617 руб.
С 15 апреля 15 апреля сертификат на маткапитал оформляется автоматически. ПФР получает сведения о рождении ребенка и о его родителях из реестра ЗАГС, оформляет сертификат и направляет уведомление о выдаче сертификата на маткапитал в личный кабинет.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Пенсионный фонд РФ
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