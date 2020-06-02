Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, которые, среди прочего, разрешают выдавать ваучеры вместо денег, если поездка не состоялась из-за чрезвычайной ситуации в стране или мире. Об этом сообщает РИА Новости.

По новому документу, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации российские туроператоры, транспортные компании и отели смогут выдавать клиентам «равнозначный туристский продукт» — ваучер -вместо денежной компенсации за отмененные туры, поездки и бронирования.

Как писал «Рамблер», законопроект, который дает право не возвращать деньги за билеты и вместо этого выдавать ваучеры на будущие поездки, ранее разработали в правительстве.

Новую меру предложили распространить на авиа— и железнодорожные билеты, а также на билеты на водный транспорт. По задумке авторов, компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать пассажиру ваучер на будущую поездку.

Такую схему возврата билетов планируют вводить не навсегда, а только на случаи режима повышенной готовности или ЧС.

Новый закон понадобился из-за критической ситуации, в которой оказались компании на фоне коронавируса, закрытия границ и отмены рейсов. Представители отрасли говорили, что без этой меры их ждут банкротства.