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Россиянам предложили замену дебетовым картам 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
В условиях пандемии коронавируса российские банки решили предложить клиентам цифровые карты в формате электронных кошельков. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 9 035, до 414 878 человек. В ряде регионов продолжает действовать режим самоизоляции.
По данным издания, цифровую карту, которую можно завести, не приходя в отделение кредитной организации, уже запустил Тинькофф Банк, аналогичную возможность рассматривает Промсвязьбанк.
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От обычной дебетовой карты цифровую отличает то, что она регистрируются онлайн с указанием номера телефона и после активации работает как анонимный электронный кошелек.
Представитель Тинькофф Банка пояснил, что карта имеет ряд ограничений. Так, если владелец указал только номер телефона, то сможет держать на счете до 15 тысяч рублей и расходовать в месяц не более 40 тысяч руб. Если же пройти упрощенную идентификацию, указав данные паспорта, то лимит повысится до 60 и 200 тысяч рублей соответственно.
При этом в будущем цифровые карты можно будет перевести в статус обычных пластиковых карт, заключив соответствующий договор с банком.
Комментарии 8
Личный счет , Видео , Григорий Березкин , Тинькофф банк , Промсвязьбанк
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