В России упал средний размер «займа до зарплаты»

Средний размер выданного россиянам в апреле этого года «займа до зарплаты» сократился на 5,3% по сравнению с мартом и составил 7,6 тыс. руб., что является минимальным значением за год, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

«По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) снизился на 5,3% по сравнению с мартом 2020 года и составил 7,65 тыс. руб. (в марте 2020 года — 8,08 тыс. руб.). При этом в апреле данный показатель продемонстрировал минимальное значение за прошедший год», — говорится в исследовании.

Самый высокий в году размер микрозайма аналитики зафиксировали в декабре 2019 года — 8,3 тыс. руб. Затем показатель постепенно снижался.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, в условиях экономической неопределенности граждане стремятся сократить свою долговую нагрузку и ограничить потребление, поэтому с большей осторожностью относятся к принятию на себя новых долговых обязательств.

Сильнее всего средней размер микрозайма среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования сократился в Москве — на 12,5%, с 10,9 до 9,6 тыс. руб. Однако это остается самым высоким размером «займа до зарплаты» в России. На втором месте по снижению показателя — Ставропольский край, где падение составило 12,1%, до 8,3 тыс. руб. Также в топ-3 по сокращению вошла Саратовская область, в которой средний размер микрозайма уменьшился на 10,9%, до 7,7 тыс. руб.

Меньше всего средний размер «займа до зарплаты» снизился в Архангельской области — на 0,7% до 7,3 тыс. руб.

Регионом с самым маленьким средним значением микрозайма в апреле стала Кемеровская область — 5,8 тыс. руб.