Власти приняли решение по налогам для россиян

Власти не станут повышать налоги для россиян из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое решение принято в РФ, в отличие от стран, раздававших деньги, а теперь думающих, как повысить налоги для населения.

Таким образом эти страны хотят вернуть розданные людям в качестве меры поддержки деньги, считает глава ФНС Даниил Егоров . Он отметил, что власти часто подвергались критике за то, что не стали раздавать «вертолётные деньги», но в этом случае хорошо тому, ко смеётся последним.

"Мне кажется очень важно, насколько долго мы можем рассчитать свои силы, потому что очень легко было бы сразу всем всё раздать. И что бы мы делали через месяц, через два, три, пять?" — пояснил позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.

Именно поэтому Россия не станет прибегать к такой непопулярной мере.