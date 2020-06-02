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Власти отказались от повышения налогов для россиян 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Власти приняли решение по налогам для россиян
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Власти не станут повышать налоги для россиян из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое решение принято в РФ, в отличие от стран, раздававших деньги, а теперь думающих, как повысить налоги для населения.
Таким образом эти страны хотят вернуть розданные людям в качестве меры поддержки деньги, считает глава ФНС Даниил Егоров. Он отметил, что власти часто подвергались критике за то, что не стали раздавать «вертолётные деньги», но в этом случае хорошо тому, ко смеётся последним.
"Мне кажется очень важно, насколько долго мы можем рассчитать свои силы, потому что очень легко было бы сразу всем всё раздать. И что бы мы делали через месяц, через два, три, пять?" — пояснил позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.
Именно поэтому Россия не станет прибегать к такой непопулярной мере.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство финансов РФ направило регионам страны 100 миллиардов рублей для компенсации снижения доходов. Размер дотации был определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов бюджетов субъектов РФ.
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Комментарии 24
Личный счет , Даниил Егоров , Федеральная налоговая служба , Минфин
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