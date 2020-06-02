Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук представили квартальный отчет, в котором предупреждают о вероятности снижения реальных доходов россиян.

Как подсчитали авторы отчета, по итогам года показатель может снизиться на 5,2 процента. Столь существенное сокращение ранее отмечалось лишь в 1998 году.

Специалисты указывают, что доходы группы населения страны со средним заработком сократились в период ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Предположительно, снижение спроса на товары и услуги с их стороны в дальнейшем лишь усугубится, пишут «Известия».

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