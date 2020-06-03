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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть 

РИА Недвижимость и ещё 2 29 минут назад
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае
Фото: РИА Новости
ВТБ в мае выдал ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на треть, объем майских продаж сопоставим с докризисным значением февраля, одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%, сообщила пресс-служба банка.
"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тысяч ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%. Объем продаж уже сопоставим с результатом февраля этого года (63 миллиарда рублей) и на 7% превышает апрельские показатели (58,3 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.
При этом рекордным месяцем по объему выдач в этом году пока остается март, указали в банке.
С начала года объем выдач ипотеки ВТБ достиг 311,4 миллиарда рублей. Одним из основных факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 8,6 тысячи ипотечных сделок на 25 миллиардов рублей. В общем объеме выдач банка она занимает 29%. Каждая вторая ипотека с господдержкой в России выдается ВТБ.
"Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования. ВТБ не сокращал объем продаж по сравнению с прошлым годом даже в апреле, а уже в мае мы возобновили интенсивный рост бизнеса", — комментирует замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
По его словам, режим самоизоляции, сохранявшийся во многих регионах в апреле-мае, ускорил вывод цифровых ипотечных продуктов на рынок: весной ВТБ провел полностью дистанционные ипотечные сделки — новым сервисом воспользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новороссийска.
"Этот проект будет и далее расширяться на нашу сеть, т.к. возможность купить квартиру, не выходя из дома, должна сохраняться у граждан и после снятия ограничительных мер", — подчеркнул Дячкин.
Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена весной по поручению президента России Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Недвижимость , Владимир Путин , Банк ВТБ
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