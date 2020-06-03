ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае

ВТБ в мае выдал ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на треть, объем майских продаж сопоставим с докризисным значением февраля, одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%, сообщила пресс-служба банка.

"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тысяч ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%. Объем продаж уже сопоставим с результатом февраля этого года (63 миллиарда рублей) и на 7% превышает апрельские показатели (58,3 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

При этом рекордным месяцем по объему выдач в этом году пока остается март, указали в банке.

С начала года объем выдач ипотеки ВТБ достиг 311,4 миллиарда рублей. Одним из основных факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 8,6 тысячи ипотечных сделок на 25 миллиардов рублей. В общем объеме выдач банка она занимает 29%. Каждая вторая ипотека с господдержкой в России выдается ВТБ.

"Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования. ВТБ не сокращал объем продаж по сравнению с прошлым годом даже в апреле, а уже в мае мы возобновили интенсивный рост бизнеса", — комментирует замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, режим самоизоляции, сохранявшийся во многих регионах в апреле-мае, ускорил вывод цифровых ипотечных продуктов на рынок: весной ВТБ провел полностью дистанционные ипотечные сделки — новым сервисом воспользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новороссийска.

"Этот проект будет и далее расширяться на нашу сеть, т.к. возможность купить квартиру, не выходя из дома, должна сохраняться у граждан и после снятия ограничительных мер", — подчеркнул Дячкин.