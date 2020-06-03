Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
69.10
77.00
77.30
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
39.60
–0.08 Золото
1723.77
–0.16 РТС
1277.85
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1199
+0.0276
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Реальным доходам россиян предсказали падение 

Lenta.ru 1 час назад
Реальным доходам россиян предсказали падение
Фото: РИА Новости
Реальные доходы россиян во втором квартале 2020 года могут упасть на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения. Об этом свидетельствует прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ, содержание которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Согласно прогнозу экономистов, реальные доходы населения по итогам 2020 года могут сократиться на 8,2 процента в базовом сценарии и на 12,1 процента в пессимистичным.
Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, предсказали эксперты.
При этом ожидается, что 12,5 процента россиян потеряют работу, такая же доля будет получать половину от прежнего заработка.
Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат россиян стало на 10 процентных пунктов больше. При этом сотрудники частного сектора говорят о снижении дохода чаще (22 процента), чем бюджетники (17 процентов).
Видео дня. Государство начало выплачивать деньги на детей
Последние новости
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Российские школьники назвали желанные профессии эпохи постпандемии Российские школьники назвали желанные профессии эпохи постпандемии В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии
Комментарии
Личный счет , Прогноз эксперта , Падение доходов , Григорий Березкин , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роскосмос начнет производить лифты
Роскосмос начнет производить лифты
Россия «с лихвой перекрыла» дефицит масок
Россия «с лихвой перекрыла» дефицит масок
Названы самые стабильные в период карантина профессии
Названы самые стабильные в период карантина профессии
Прогноз по курсу рубля: эксперт назвал знаковую дату
Прогноз по курсу рубля: эксперт назвал знаковую дату
Правительство не будет сокращать расходы бюджета
Правительство не будет сокращать расходы бюджета
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение