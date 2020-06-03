Россияне стали меньше тратить на ЖКХ

Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в России уменьшился в годовом выражении на 14%, при этом увеличились траты на газ и электроэнергию, подсчитали для РИА Новости в банке "ФК Открытие"

По данным аналитиков, в апреле самое сильное снижение показали траты россиян на тепловодоснабжение — они упали на 34%, а чек за квартплату снизился на 14%. При этом траты россиян на газ подскочили на 10%, рост трат на электроэнергию был более скромным — всего 1%.

При этом и по сравнению с мартом произошло снижение расходов россиян на ЖКХ — чек снизился на 10%. Снижение трат наблюдалось по всем категориям: на тепловодоснабжение граждане стали тратить на 19% меньше средств, расходы на газ сократились на 11%, на электроэнергию — на 5%, на квартплату — на 4%.

Эксперты предположили, что, в первую очередь, уменьшение расходов на ЖКХ в апреле 2020 года по отношению к прошлому году может быть связано с экономией граждан, в том числе, за счет установления гражданами счетчиков. А вот увеличение чека за электроэнергию и газ аналитики связывают с ростом тарифов.