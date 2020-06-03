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Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Россияне стали меньше тратить на ЖКХ
Фото: РИА Новости
Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в России уменьшился в годовом выражении на 14%, при этом увеличились траты на газ и электроэнергию, подсчитали для РИА Новости в банке "ФК Открытие".
По данным аналитиков, в апреле самое сильное снижение показали траты россиян на тепловодоснабжение — они упали на 34%, а чек за квартплату снизился на 14%. При этом траты россиян на газ подскочили на 10%, рост трат на электроэнергию был более скромным — всего 1%.
При этом и по сравнению с мартом произошло снижение расходов россиян на ЖКХ — чек снизился на 10%. Снижение трат наблюдалось по всем категориям: на тепловодоснабжение граждане стали тратить на 19% меньше средств, расходы на газ сократились на 11%, на электроэнергию — на 5%, на квартплату — на 4%.
Эксперты предположили, что, в первую очередь, уменьшение расходов на ЖКХ в апреле 2020 года по отношению к прошлому году может быть связано с экономией граждан, в том числе, за счет установления гражданами счетчиков. А вот увеличение чека за электроэнергию и газ аналитики связывают с ростом тарифов.
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов в мае сообщил РИА Новости, что направил в правительство предложение заморозить в текущем году тарифы на газ и электроэнергию для населения, отметив, что в условиях экономических сложностей из-за пандемии коронавируса у многих россиян снизились доходы.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Сергей Леонов , ФК Открытие , Совет Федерации , РИА Новости
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