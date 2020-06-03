Россияне накопили рекордные суммы на счетах

Клиенты российских банков по состоянию на 1 мая аккумулировали на текущих счетах в банках 29% от общего объема хранящихся в кредитных организациях денег, или или 9 триллионов рублей, что является рекордом. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику рейтингового агентства НКР. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован на начале 2020 года, он составлял 8 триллионов рублей (26%).

Больше половины притока средств произошло в нерабочем апреле — рублевые остатки на карточных счетах выросли на 0,6 миллиарда рублей, отметил аналитик банка БКФ Максим Осадчий . По его словам, этот прирост стал рекордным за всю историю, «если исключить сезонный рост в декабре». Апрельский рост средств на текущих счетах россиян обеспечили антикризисные выплаты государства, а также частичный вывод денег с депозитов. В последнем месяце года текущие счета обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат и досрочного перечисления январских пенсий.

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году эксперты также объясняют тем, что значительная доля средств остается на карточных счетах зарплатных клиентов, а не направляется ими в срочные вклады.