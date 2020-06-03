Сколько будет стоить отдых на море этим летом 

Горин напомнил, что недавно гостей начали принимать санатории с медицинской лицензией. Москвичи могут посещать их с 1 июня, если у них есть справка об отсутствии коронавируса, справка эпидокружения и санаторно-курортная карта.

«Можно говорить, что при благоприятном развитии ситуации в июле откроются и курортные гостиницы. <…> На этапе открытия гостиниц справка будет необязательна», — подчеркнул он.

По данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в июле-августе путевка на двух человек в отели Сочи и Крыма будет стоить 20–30 тысяч рублей. Спрос сейчас достаточно невысокий, отметил он.

«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки», — заверил он.

По мнению Барзыкина, курортный сезон в Сочи и Крыму состоится, но туристов будет на 30-40 процентов меньше, чем в прошлые годы.

Вице-президент РСТ добавил, что стоимость отдыха за рубежом в среднем составит 88 тысяч рублей на человека. Наиболее бюджетными он назвал курорты Туниса, Турции и Греции.

Как сообщал «Рамблер», ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что в Риме рассчитывают открыть въезд для российских туристов с 15 июня.