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Сколько будет стоить отдых на море этим летом 

Мария Иванова 2 часа назад
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что стоимость авиабилетов и путевок на российские курорты в 2020 году не вырастет. Об этом сообщает News.ru.
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Горин напомнил, что недавно гостей начали принимать санатории с медицинской лицензией. Москвичи могут посещать их с 1 июня, если у них есть справка об отсутствии коронавируса, справка эпидокружения и санаторно-курортная карта.
«Можно говорить, что при благоприятном развитии ситуации в июле откроются и курортные гостиницы. <…> На этапе открытия гостиниц справка будет необязательна», — подчеркнул он.
По данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в июле-августе путевка на двух человек в отели Сочи и Крыма будет стоить 20–30 тысяч рублей. Спрос сейчас достаточно невысокий, отметил он.
«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки», — заверил он.
По мнению Барзыкина, курортный сезон в Сочи и Крыму состоится, но туристов будет на 30-40 процентов меньше, чем в прошлые годы.
Вице-президент РСТ добавил, что стоимость отдыха за рубежом в среднем составит 88 тысяч рублей на человека. Наиболее бюджетными он назвал курорты Туниса, Турции и Греции.
Как сообщал «Рамблер», ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что в Риме рассчитывают открыть въезд для российских туристов с 15 июня.
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Личный счет , Видео , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России
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