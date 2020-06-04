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В ПФР раскрыли, где опасно хранить пенсионные сбережения 

Ura.Ru 36 минут назад
В ПФР раскрыли, где опасно хранить пенсии
Фото: РИА Новости
Решением Пенсионного фонда России (ПФР) об удаленном оформлении и получении пенсий и пособий воспользовались мошенники. В карантин злоумышленники под видом сотрудников ПФР обзванивают пожилых людей, выспрашивают конфиденциальную информацию и наведываются в дом жертвы. Поэтому эксперты советуют не хранить дома и на картах крупные суммы денег.
«Сотрудники ПФР и иных госорганов при удаленном оформлении пенсии или ее выплате не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты и тем более ее ПИН-код, потому что вся информация уже есть в базе», — объяснила Life генеральный директор ООО «ЮК „Юрист“ Асия Мухамедшина.
Самым надежным для пенсионеров является хранение денег на банковском счете. В этом случае мошенник не сможет добраться до сбережений, даже если ему будет известен ПИН-код карты. А если злоумышленникам все-таки удалось украсть деньги, необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые наживаются на эпидемии. По данным ведомства, мошенники пытаются навязать россиянам „уникальные“ товары, которые якобы защищают от коронавируса, и заставить оплатить „выписанный штраф“. Кроме того, за время пандемии Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков, пишет RT.
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Комментарии 1
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Сбербанк России , Роспотребнадзор , МВД
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