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Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице 

ИД «Собеседник» 43 минуты назад
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото: ИД "Собеседник"
Владимир Путин пообещал, что граждане, потерявшие работу в пандемию, получат максимальное пособие по безработице, которое будет поднято до уровня МРОТ — 12130 рублей. Однако многие безработные за апрель получили совсем другие суммы и не понимают, почему. Ответ дает Валентина Яковлева, эксперт по трудовому праву.
Валентина Яковлева
Как рассчитывается пособие по безработице?
Пособие по безработице рассчитывается по следующей схеме. В первые три месяца человеку выплачивают 75% от его среднего заработка за последние три месяца (справку должен предоставить работодатель). В следующие три месяца выплачивают 60% от того же среднего заработка.
Если выходит так, что 75% или 60% от среднего заработка человека за предыдущие периоды составляют, к примеру, 18 000 рублей в месяц, он эти 18 000 не получит. Ему выплатят лишь максимальное пособие по безработице. Раньше оно составляло 8 000 рублей, сейчас — 12 130 рублей по всей России.
Кому положено максимальное пособие по безработице?
Причем эти выплаты с апреля по июнь получат только те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года и был зарегистрирован в качестве безработного.
Но в ряде регионов существуют региональные доплаты. Например, в Москве максимальная выплата с доплатой составляет 19 500 рублей.
Остальные граждане по-прежнему получают различные пособия, которые зависят от продолжительности трудовой деятельности и от величины среднего заработка за последние три месяца.
Что касается минимальной величины пособия по безработицы, то оно не изменилось и составляет 1 500 рублей.
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Комментарии
Личный счет , Валентина Яковлева , Владимир Путин
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