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Аналитики оценили сбережения россиян при коронавирусе 

Вечерняя Москва и ещё 9 2 часа назад
Оценены сбережения россиян при коронавирусе
Фото: pixabay.com
Почти половина, 42 процента, россиян не ощутили никаких перемен относительно своих сбережений и вложений при пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Boston Consulting Group и холдинга «Ромир».
Как показал опрос, лишь 11 процентов респондентов отмечают сокращение объема сбережений, четыре процента отметили их увеличение. В Москве показатель составляет шесть процентов.
По словам 43 процентов участников исследования, у них вообще нет сберегательного счета в банке.
При этом свыше половины респондентов полагают, что как только будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии, они смогут вернуться к прежнему уровню трат на продукты, одежду и косметику, сообщает РИА Новости.
Ранее финансист рассказал, как накопить и куда вложить деньги в кризис.
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