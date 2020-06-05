Оценены сбережения россиян при коронавирусе

Почти половина, 42 процента, россиян не ощутили никаких перемен относительно своих сбережений и вложений при пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Boston Consulting Group и холдинга «Ромир».

Как показал опрос, лишь 11 процентов респондентов отмечают сокращение объема сбережений, четыре процента отметили их увеличение. В Москве показатель составляет шесть процентов.

По словам 43 процентов участников исследования, у них вообще нет сберегательного счета в банке.

При этом свыше половины респондентов полагают, что как только будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии, они смогут вернуться к прежнему уровню трат на продукты, одежду и косметику, сообщает РИА Новости.

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