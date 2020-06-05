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Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России 

RT на русском 50 минут назад
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.
Как отмечают аналитики, чаще всего в этой области работодатели ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.
Также на высокий доход можно рассчитывать в судоходстве (в среднем до 154 тыс. рублей). Однако, как отмечают специалисты, по некоторым вакансиям зарплаты в этой отрасли могут быть гораздо выше.
Так, например, по вакансии матроса во Владивостоке предлагается зарплата до 240 тыс. рублей.
Специалисты по работе с недвижимостью также могут рассчитывать на высокую зарплату. Средний максимальный заработок в этой отрасли составляет 141 тыс. рублей, отметили специалисты.
Также аналитики выделяют вакансии в стартапах. В среднем начинающие специалисты для новых проектов могут рассчитывать на зарплату 140 тыс. рублей.
Ранее специалисты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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