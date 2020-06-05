Число долларовых миллионеров снизилось в России

Долларовых миллионеров стало меньше на 15% в России из-за кризиса, вызванного пандемией. Свой статус потеряли порядка 37 тыс. человек.

Большая часть долларовых миллионеров — это «пограничные», состояние которых оценивается в $1–2 млн, считает глава управления по работе с частными клиентами банка «Ренессанс Капитал» Григорий Седов

Мы предполагаем, что до 15% от общего числа миллионеров в России могли потерять этот статус после произошедших событий, — цитирует Седова Forbes.

Другой эксперт — управляющий партнёр Knight Frank Russia Алексей Новиков считает, что статуса долларового миллионера могли лишиться 10% от общего числа. Причиной стало общее падение рынков и торможение экономики на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество долларовых миллионеров и миллиардеров в России за 2019 год резко увеличилось на фоне сохранения крайне высокого уровня неравенства в доходах. По состоянию на середину 2019 года количество долларовых миллиардеров в РФ по сравнению с периодом 12-месячной давности выросло с 74 до 110 человек, а долларовых миллионеров — со 172 тысяч до 246 тысяч человек.