Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.20
$
69.20
78.10
77.50
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.50
77.20
Индексы и котировки Brent
39.78
–0.45 Золото
1707.18
–0.25 РТС
1257.31
–0.53
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1339
+0.0388
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

Число долларовых миллионеров снизилось в России из-за коронавируса 

News.ru и ещё 1 25 минут назад
Число долларовых миллионеров снизилось в России
Фото: tanislav Zhdanov/Russian Look/Global Look Press
Долларовых миллионеров стало меньше на 15% в России из-за кризиса, вызванного пандемией. Свой статус потеряли порядка 37 тыс. человек.
Большая часть долларовых миллионеров — это «пограничные», состояние которых оценивается в $1–2 млн, считает глава управления по работе с частными клиентами банка «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
Мы предполагаем, что до 15% от общего числа миллионеров в России могли потерять этот статус после произошедших событий, — цитирует Седова Forbes.
Другой эксперт — управляющий партнёр Knight Frank Russia Алексей Новиков считает, что статуса долларового миллионера могли лишиться 10% от общего числа. Причиной стало общее падение рынков и торможение экономики на фоне пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество долларовых миллионеров и миллиардеров в России за 2019 год резко увеличилось на фоне сохранения крайне высокого уровня неравенства в доходах. По состоянию на середину 2019 года количество долларовых миллиардеров в РФ по сравнению с периодом 12-месячной давности выросло с 74 до 110 человек, а долларовых миллионеров — со 172 тысяч до 246 тысяч человек.
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
News.ru: последние новости
Опрос: половина россиян откажется от отпуска ради экономии Опрос: половина россиян откажется от отпуска ради экономии Нет худа без добра: россиян могут «выпустить» по полной кредитной амнистии Нет худа без добра: россиян могут «выпустить» по полной кредитной амнистии Шапошников заработал в 2019 году около 2 млрд рублей Шапошников заработал в 2019 году около 2 млрд рублей
Комментарии
Личный счет , Григорий Седов , Алексей Новиков , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
Назван средний размер банковских вкладов россиян
Назван средний размер банковских вкладов россиян
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение