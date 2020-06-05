Четверть россиян признались в нехватке денег на еду

Больше четверти россиян (порядка 27%) признались, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, им не хватает денег на еду и одежду из-за кризиса. Об этом журналистам рассказала научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова.

«За период пандемии финансовое состояние граждан действительно ухудшилось, особенно у тех, кто работал в сферах, пострадавших из-за ограничительных мер», — пишет газета «Известия» со ссылкой на собеседницу.

После снятия ограничений, по ее словам, все будет зависеть от того, как руководители компаний будут адаптировать свой бизнес к «новой конфигурации экономики и рынка труда».

Колосова уверена, что в период самоизоляции цифровые технологии показали людям, на каких затратах, в том числе в плане сотрудников, бизнесмены могут сэкономить. Поэтому в ближайшем будущем российский рынок ждет «реорганизация труда и рабочих мест».

Что касается зарплат, как отмечает издание, в приостановивших деятельность компаниях они были урезаны на 30-50%. Это позволило сохранить персонал, однако к докризисному уровню они будут подниматься «очень медленно».

Ранее, напомним, компания The Boston Consulting Group (BCG) и холдинг «Ромир» провели исследование и выяснили, что почти половина россиян (49%) планируют сократить расходы на отпуск и досуг, 41% — на концерты и спа-процедуры, 38% — на общественный транспорт.