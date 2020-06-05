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Россияне перестали покупать алкоголь 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россияне перестали покупать алкоголь
Фото: РИА Новости
Выручка алкогольных магазинов в России в мае снизилась на 34% по сравнению с прошлым годом. Об этом со ссылкой на исследование компании «Эвотор» пишет ТАСС.
В компании отметили, что для анализа были использованы данные с более 650 тысяч онлайн-касс по всей России.
«Вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции, выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, средний чек тоже упал — на 14%, до 366 рублей», — подчеркивается в документе.
Кроме того, на 16% сократился оборот и пивных магазинов, однако при этом средний чек вырос на 14%, до 350 рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее Роскачество заявило, что 45% граждан России стали покупать реже или вовсе отказались от покупки алкоголя из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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