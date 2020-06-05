Жители Москвы увеличили траты в торговых центрах

Объем покупок россиян в торговых центрах Москвы в первую неделю лета вырос на 82% по сравнению с последней неделей марта, предшествующей введению ограничительных мер на фоне коронавируса, сообщила пресс-служба ВТБ

«На первой неделе нынешнего лета жители Москвы возобновили посещение крупных торговых центров, открытых с 1 июня. Объем покупок вырос на 82% по сравнению с концом марта, когда многие точки в ТЦ сокращали свою работу. При этом относительно периода до пандемии — к примеру, первой недели февраля — общие показатели трат посетителей пока ниже на 51%» — говорится в сообщении.

В банке отметили, что в первую неделю лета количество покупок россиян в московских торговых центрах на 53% выше, чем накануне введения режима самоизоляции, но на 64% ниже, чем в первую неделю февраля.

При этом размер среднего чека в июне вырос на 11% по сравнению с первой неделей ограничений и на 25% по сравнению с показателями на начало февраля, превысив 10,1 тыс. руб.

ВТБ также оценил восстановление работы торговых точек. По данным банка, число подключенных POS-терминалов по сравнению с концом марта выросло на 65%. Вместе с тем активность торговых точек пока на 57% ниже показателей начала февраля, отметили в кредитной организации.