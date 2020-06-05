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Объём трат россиян в ТЦ Москвы превысил показатели на конец марта 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
Жители Москвы увеличили траты в торговых центрах
Фото: РИА Новости
Объем покупок россиян в торговых центрах Москвы в первую неделю лета вырос на 82% по сравнению с последней неделей марта, предшествующей введению ограничительных мер на фоне коронавируса, сообщила пресс-служба ВТБ.
«На первой неделе нынешнего лета жители Москвы возобновили посещение крупных торговых центров, открытых с 1 июня. Объем покупок вырос на 82% по сравнению с концом марта, когда многие точки в ТЦ сокращали свою работу. При этом относительно периода до пандемии — к примеру, первой недели февраля — общие показатели трат посетителей пока ниже на 51%» — говорится в сообщении.
В банке отметили, что в первую неделю лета количество покупок россиян в московских торговых центрах на 53% выше, чем накануне введения режима самоизоляции, но на 64% ниже, чем в первую неделю февраля.
При этом размер среднего чека в июне вырос на 11% по сравнению с первой неделей ограничений и на 25% по сравнению с показателями на начало февраля, превысив 10,1 тыс. руб.
ВТБ также оценил восстановление работы торговых точек. По данным банка, число подключенных POS-терминалов по сравнению с концом марта выросло на 65%. Вместе с тем активность торговых точек пока на 57% ниже показателей начала февраля, отметили в кредитной организации.
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Личный счет , Банк ВТБ
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