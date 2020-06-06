В ПФР раскрыли мошенничество с пенсиями

Россияне все чаще обращаются в Пенсионный фонд с заявлениями о перерасчете пенсий по небольшим суммам. С этим связана новая схема мошенничества: юридические фирмы навязывают свою помощь в подготовке заявления и берут высокую оплату за свои услуги. Аферисты также звонят пенсионерам и просят у них номера счетов или присылают сообщения с сайта, маскирующегося под Госуслуги.

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). Такой перерасчет часто навязывается пенсионерам «недобросовестными юридическими организациями», берущими за свои услуги несоразмерно высокую комиссию, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области. Новые виды мошенничества, набирающие популярность, возникли на фоне распространения COVID-19, отмечает ведомство.

Средняя сумма перерасчета пенсий составляет всего 50 рублей. ПРФ провел опрос среди обратившихся в ведомство граждан и выяснил, что многие из них столкнулись с мошенничеством.

Ряд фирм навязывает россиянам свои услуги, заключающиеся в подготовке заявления и его юридическом сопровождении, и требуют за помощь от 20 до 900 тысяч рублей.

Пенсионный фонд зарегистрировал также вторую схему: мошенники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками ведомства. Они сообщают, что пенсионерам положена денежная выплата. Чтобы получить ее, гражданам, по словам злоумышленников, нужно предоставить номер счета, на который средства будут перечислены.

Аферисты также используют собственный сайт, «маскирующийся» под портал Государственных услуг. Сайт отправляет жертвам сообщения, в которых мошенники рассказывают о компенсации и просят раскрыть им данные банковской карты или предлагают использовать для перечисления суммы сторонний счет, который позволит уплатить госпошлину.

ПРФ и правоохранительные органы подчеркивают, что подобные рассылки опасны, поскольку информация в них не соответствует действительности, а ссылки могут перенаправлять на сайты, зараженные вирусами.

Государственные службы уже располагают информацией, необходимой для начисления пенсий или других платежей, поэтому не запрашивают по телефону персональные данные, напоминают ведомства.

Главное управление региональной безопасности Московской области также призвало россиян не терять бдительности.

«Нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений. По фактам мошенничества необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Сейчас информацию о новых схемах прорабатывают Генеральная прокуратора РФ, Росфинмониторинг и МВД России, сообщается на сайте управления.

Случаи мошенничества участились на фоне пандемии коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о других распространенных схемах, не связанных с пенсиями. В частности, по информации ведомства, появились злоумышленники, которые предлагают россиянам «уникальные» товары — например, «особые» лекарства, фильтры, очистители воздуха. При этом аферисты требуют с граждан предоплату. Чтобы перечислить мошенникам часть суммы, людям приходится переходить по опасным ссылкам и раскрывать свои персональные данные.

Некоторые преступники проникают в квартиры под видом врачей, социальных работников или сотрудников фирм, проводящих санитарную обработку помещений, и совершают кражи.

Популярны также схемы, связанные с выплатой штрафов, обязательными платными анализами, пропусками, необходимыми для передвижения по городу, а также услугами по поиску работы.

О мошенничестве с трудоустройством сообщал также Сбербанк . В частности, аферисты, которые представляются сотрудниками кадровых агентств, предлагают потерявшим работу во время пандемии россиянам удаленно устроить их в некую компанию. После заполнения анкеты, требующей раскрытия личных данных, жертва получает письмо, в котором сообщается о сборе денег на покупку «некоего оборудования».

По данным Сбербанка, некоторые аферисты публикуют видеоролики, в которых рассказывают о возможности вернуть НДС. Для этого граждан просят пройти по ссылке в описании. Россияне теряют деньги, якобы добровольно совершая расходные операции.