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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Фото: РИА Новости
Россияне будут работать всего четыре дня на этой неделе — с 8 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России, 12 июня.
В Роструде рассказали, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня. Продолжительность последнего сокращается на час, поскольку он является предпраздничным.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Владимира Путина 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы.
В этом случае 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час.
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Личный счет , Другое , Компании , Владимир Путин , Роструд
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