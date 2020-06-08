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ФНС разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 35 минут назад
Самозанятым разъяснили нюансы налогового бонуса
Фото: ТАСС
Дополнительный налоговый бонус предоставляется всем зарегистрированным самозанятым для уплаты налога на профессиональный доход, при этом перевести его на банковскую карту или оплатить другие налоги за его счет нельзя, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).
Всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ — 12130 рублей, сообщается на сайте ФНС.
Налоговый бонус предоставляется всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году. Он суммируется с неиспользованным налоговым бонусом, полученным при регистрации.
ФНС подчеркивает, что сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например за квартиру или транспорт.
«Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования», — отмечает налоговая служба.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Соответствующее предложение ранее озвучил президент Владимир Путин на фоне распространения новой коронавируса.
Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года.
Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.
Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба
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