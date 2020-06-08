Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика

В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком обязаны исполнить его наследники — если, конечно, они приняли наследство в установленном законом порядке, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Любовь Хохлова.

Она отмечает, что исходя из принципа единства наследственного имущества, наследник не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества. То есть невозможно принять в наследство, например, только объекты недвижимости умершего заемщика и отказаться от имеющейся задолженности по кредитному договору.