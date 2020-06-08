Для части россиян перенесут выплату пенсий 

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В ряде регионов России в июне изменится график доставки пенсий. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) в июне 2020 года будет произведена в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что в России 12 июня является праздничным днем, пенсию за это число можно получить 10 или 23 июня.