В России массово подешевели авиабилеты

В России массово подешевели билеты на самолет — как и во всем мире, авиакомпании одновременно с ростом объемов пассажиропотока начали снижать тарифы на внутренние авиаперевозки. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, при помощи промо-тарифов отечественные перевозчики вынуждены стимулировать спрос.

«Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года», — заметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

По его информации, в мае текущего года средняя загрузка на рейсах по стране составила всего 33-36 процентов. Предполагается, что восстановлению пассажиропотока мешает неопределенность со снятием ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, а также перенос старта сезона на южных курортах России.

При этом известно, что за последнее время вырос объем продаж авиабилетов по внутренним направлениям — если в апреле показатель составлял 10-12 процентов, то спустя месяц он достиг 17 процентов.

26 мая сообщалось, что, предположительно, в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее. При этом в июле, по данным специалистов, ожидается рост стоимости билетов на самолет в связи с повышением спроса.