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Россияне установили рекорд по банковским картам 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне установили рекорд по банковским картам
Фото: ТАСС
Количество банковских карт в России достигло исторического максимума, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка. В настоящее время россияне имеют почти 284 миллионов пластиковых карт.
Данные приведены по состоянию на 1 апреля 2020 года. Примечательно что активными из 284 миллионов банковских карт считаются 194,7 миллиона из них. Это на 16,7 миллиона карт больше, чем годом ранее. Общий объем операций при помощи карт за первые три месяца 2020 года оценивается в 23 триллиона рублей.
Эксперты ЦБ также подчеркивают, что в первом квартале текущего года россияне предпочитали больше расплачиваться безналичным способом, чем обналичивать средства: 7 трлн рублей, использованных в качестве оплаты покупок, против 6,4 трлн снятых средств в банкоматах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Центробанка зафиксировали рекордный спрос жителей России на наличные деньги. С начала марта было обналичено 1,43 триллиона рублей, чего раньше никогда не бывало.
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Личный счет , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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