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Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля 

Павел Тиунов и ещё 1 54 минуты назад
На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец». Остальные позиции в квитанциях подорожают, как и планировалось раньше.
Журналисты ссылаются на данные, собранные специалистами Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты напоминают, что индексация тарифов ЖКХ происходит ежегодно. У региональных властей есть право самостоятельно определять, какие услуги и насколько должны вырасти в цене, но при одном условии — сумма, указанная в «платежке» не должна превышать уровень, установленный федеральным центром.
Теоретически, по словам специалистов, это дает возможность заморозить повышение тарифов в регионах или отложить индексацию до лучших времен, но власти на местах придерживаются другого мнения: они решили не повышать цены на самые «дешевые услуги».
Например, от подорожания вывоза твердых коммунальных отходов отказались в Вологодской, Иркутской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях, а также в Республике Башкортостан, Красноярском и Алтайском краях. От повышения взносов на капитальный ремонт — в Иркутской и Рязанской. От роста цен на газоснабжение — в Московской и Рязанской областях.
В некоторых регионах принято решение «заморозить» повышение тарифов на холодное и горячее водоснабжение: в Нижегородской и Мурманской областях, а также в Алтайском крае. Только холодная вода не подорожает в Орловской области, Ставропольском крае, республике Татарстан. Только горячая — во Владимирской и Ульяновской областях, а также в Республике Калмыкия.
По словам исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, «заморозка» индексации некоторых услуг ЖКХ преподносится региональными властями, как мера социальной поддержки людей, которые лишились доходов из-за пандемии коронавируса.
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Личный счет , Видео , Экономика России , Московский комсомолец
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