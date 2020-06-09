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Меры поддержки граждан, малого бизнеса будут действовать после окончания самоизоляции 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Меры поддержки граждан и малых и средних предприятий (МСП), введенные Банком России, будут действовать после окончания режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Ранее председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сказал, что режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Кафе и летние веранды откроются с 16 июня.
"За два с лишним месяца ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, многие заемщики оказались в сложной жизненной ситуации — граждане потеряли доход, снизилась зарплата, бизнес МСП значительно пострадал. Поэтому вне зависимости от сроков завершения периода самоизоляции и открытия предприятий и граждане, и субъекты МСП будут еще долго испытывать необходимость в поддержке. Соответственно меры, разработанные Банком России, будут действовать, как и обозначено в наших информационных письмах", — отметили в пресс-службе.
В ЦБ добавили, что регулятор продолжает мониторинг ситуации на финансовом рынке и при необходимости могут быть реализованы дополнительные меры поддержки.
С начала режима самоизоляции в России регулятор запустил ряд мер поддержки граждан и компаний. Так, с 1 мая переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей между физлицами будут без комиссии. При переводах свыше 100 тыс. рублей комиссия составит 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей. Также будут снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля.
ЦБ расширил программу рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса. По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита 175 млрд рублей, ставка снижена с 6% до 4%. А конечная ставка для заемщика не должна превышать 8,5%. Также ЦБ РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не брать пени и штрафы за просрочку по кредиту и не обращать взыскание на недвижимость по долгу физического лица, если оно предоставит официальную справку о наличии коронавирусной инфекции.
Регулятор рекомендует страховым компаниям одобрять заявления страхователя (в случае официальной справки о наличии у него коронавируса) о продлении срока страховых случаев, отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, не начислять штрафы и пени за ненадлежащее исполнение договора в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.
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Личный счет , Видео , Константин Ремчуков , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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