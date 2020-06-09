Россияне стали меньше платить за ЖКХ

Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в мае снижался третий месяц подряд — на 2% по сравнению с апрелем, подсчитали для РИА Новости в банке "ФК Открытие"

Ранее кредитная организация рассказала агентству, что за март средние расходы россиян на ЖКХ снизились на 4%, а за апрель — на 10%.

По данным аналитиков, в мае больше всего россиянам удалось сэкономить на газе — траты на него упали на 8%. Чек за электроэнергию снизился на 4%, а на квартплату — на 3%. Единственной категорией, где зафиксирован рост, стал чек за тепловодоснабжение, траты на которое подросли за прошлый месяц на 3%.

При этом в годовом выражении падение расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги выглядит более существенно: средний чек упал на 13%. Наибольшее снижение показали траты на тепловодоснабжение — они упали на 33%, а чек за квартплату снизился на 15%. Однако расходы россиян на газ подскочили сразу на 20%, а увеличение трат на электроэнергию составило 4%.