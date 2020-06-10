Регионы определились с тарифами на услуги ЖКХ

Все новости на карте

Ряд регионов решили отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуги или повысить их незначительно. Это следует из результатов опроса 65 субъектов специалистами некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

Так, многие регионы поднимут стоимость лишь некоторых услуг, а остальная часть останется нетронутой.

«В Волгоградской, Калужской и Ярославской областях не изменится стоимость вывоза мусора, в Московской области останутся прежними тарифы на газоснабжение, в Нижегородской области — на отопление», — пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования.

Лидером по удержанию тарифов оказалась Иркутская область, власти которой решили отложить поднятие цен на холодное и горячее водоснабжение, капремонт и вывоз мусора. Аналогичным образом поступят и в Рязанской области, где прежними останутся тарифы на капитальный ремонт, вывоз мусора и газоснабжение.

Повышение тарифов ниже предельного уровня ожидается в Камчатском и Алтайском краях, Курской, Астраханской, Мурманской, Магаданской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

Ранее, напомним, в «ЖКХ Контроле» сообщили, что управляющие компании стали чаще обманывать жильцов многоквартирных домов. Они подделывают протоколы собраний или говорят о необходимости ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию.