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Российские банки попросили Центробанк предоставить им право блокировать сомнительные переводы между клиентами, если платеж не подтвержден отправителем, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. В настоящее время если в течение двух дней держатель счета не отзывается, то банк должен возобновить операцию.

Инициатива прописана в документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. Согласно действующему законодательству, сегодня банки вынуждены повторять операции по переводу средств, если отправитель не подтверждает платеж в течение двух дней.

Представители отечественного банковского сектора уверяют, что данная норма «нецелесообразна», поскольку во многих подобных случаях речь идет о преступлении.

«За два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества», — говорится в документе.

В Центробанке заявили, что рассмотрят предложение.