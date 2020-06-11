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Банки получат право блокировать переводы россиян 

Павел Тиунов и ещё 8 27 минут назад
Российские банки попросили Центробанк предоставить им право блокировать сомнительные переводы между клиентами, если платеж не подтвержден отправителем, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. В настоящее время если в течение двух дней держатель счета не отзывается, то банк должен возобновить операцию.
Инициатива прописана в документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. Согласно действующему законодательству, сегодня банки вынуждены повторять операции по переводу средств, если отправитель не подтверждает платеж в течение двух дней.
Представители отечественного банковского сектора уверяют, что данная норма «нецелесообразна», поскольку во многих подобных случаях речь идет о преступлении.
«За два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества», — говорится в документе.
В Центробанке заявили, что рассмотрят предложение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовый аналитик Денис Порывай рассказал, в каких случаях банки могут дважды списывать с клиента деньги за одну операцию. По его словам, при выполнении транзакции средства сначала блокируются на счету, а потом переводятся по назначению. Процесс может занимать определенное время, поэтому некоторые клиенты, думая, что операция не была проведена, отправляют сумму еще раз.
Комментарии 45
Личный счет , Видео , Денис Порывай , Григорий Березкин , Центральный банк России
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