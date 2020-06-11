Правила блокировки счетов россиян захотели изменить

Российские банки попросили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться, следует из предложений участников платежного рынка, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней.

"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", — говорится в обосновании предложения, автором которого является "Тинькофф банк".

В ответ на эти предложения Банк России рекомендовал ассоциации "Финтех", в состав которой входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.