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Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без ответа клиентов 

Прайм и ещё 4 24 минуты назад
Правила блокировки счетов россиян захотели изменить
Фото: РИА Новости
Российские банки попросили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться, следует из предложений участников платежного рынка, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней.
"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", — говорится в обосновании предложения, автором которого является "Тинькофф банк".
В ответ на эти предложения Банк России рекомендовал ассоциации "Финтех", в состав которой входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.
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Комментарии
Личный счет , Тинькофф банк , Центральный банк России , РИА Новости
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