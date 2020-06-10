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Россиян задумали обязать платить за лавочки и детские площадки 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
Россиянам готовят новый платеж
Фото: РИА Новости
В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому детские площадки, лавочки и клумбы переходят в общую долевую собственность жильцов многоквартирного дома. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Соответствующие поправки власти задумали внести в Жилищный кодекс. Сама передача прав будет бесплатной — гражданам не потребуется проводить дополнительные собрания и принимать решение. Речь идет о тех объектах городской инфраструктуры, которые создаются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», пояснили изданию эксперты отрасли.
По их словам, новая графа в коммунальных платежках не появится. Но если, например, лавочки устанавливаются за счет бюджетных средств, то их дальнейшее содержание (ремонт, покраска) — уже обязанность жителей многоэтажек.
«Жильцы, в частности, должны решить, что именно из объектов благоустройства им нужно во дворе. И подать заявку. Сделав это, они тем самым берут на себя ответственность и за содержание своих будущих лавочек с клумбами и увеличение тарифа», — объяснили специалисты.
Притом какое-либо решение без учета мнения горожан будет считаться нарушением законодательства. В целом такой порядок, как подчеркивает «КП», существовал и ранее, однако тогда не было специальной программы, ориентированной именно на облагораживание дворов.
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Комментарии
Личный счет , Бесплатные квартиры , Госдума , Комсомольская правда
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