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Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Двойное списание средств с банковской карты за одну операцию чаще всего происходит по причинам недобросовестного поведения контрагента или технических неполадок на стороне банка, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.
"В том случае, если списание происходит по вине продавца услуги или товара, клиенту необходимо написать письмо в банк, который в свою очередь рассмотрит жалобу и постарается исправить проблему", — объясняет эксперт.
По его словам, списание не происходит мгновенно. После оплаты услуги или товара средства сначала блокируются и остаются на счете держателя карты, и только по истечении нескольких дней происходит списание средств со счета, и вот тогда уже очень сложно оспорить транзакцию. Стандартное требование при оспаривании заявить о спорной транзакции в банк эмитент карты в течение 1-3 дней.
Также двойное списание может произойти при невнимательности держателя карты.
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Комментарии 4
Личный счет , Видео , Денис Порывай , Райффайзенбанк Австрия
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