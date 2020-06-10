Россиян предупредили о двойных списаниях с карт 

Банк может списать средства два раза за одну операцию по вине продавца услуги или товара либо в связи с возникшими техническими неисправностями системы, заявил агентству экономической информации «Прайм» финансовый аналитик Денис Порывай

Эксперт пояснил, что если списание происходит по вине контрагента, то необходимо обращаться напрямую в банк, сотрудники которого после письменного обращения «постараются исправить проблему».

Порывай подчеркнул, что зачастую отследить двойное списание средств с карты трудно, поскольку после оплаты товара или услуги заявленная сумма сначала блокируется на счете и только через несколько дней списывается. Нередко продавцы, ссылаясь на то, что транзакция не прошла, просят повторить операцию. При этом, по словам эксперта, у клиента в течение 1-3 дней остается возможность оспорить повторную транзакцию и вернуть деньги на счет.

Наконец, двойное списание, по словам аналитика, может произойти из-за банальной невнимательности держателя карты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», банкиры назвали новые способы мошенничеств, которые преступники изобрели в период самоизоляции. В перечне — аферы с якобы причитающейся жертве помощью от государства, фальшивый возврат НДС для россиян, потерявших работу, «липовые» штрафы за нарушение ограничительных мер, а также продажа чудо-лекарств от коронавирусной инфекции.