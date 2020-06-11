В России подорожает мобильная связь

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Из-за падения доходов в последние месяцы крупнейшие операторы связи будут вынуждены поднять тарифы на 5-15%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты и аналитики.

Выручка операторов связи за январь-апрель 2020 года снизилась на 2,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, подсчитал Росстат . По данным ЦБ, в нерабочем апреле телеком-компании получили на треть меньше платежей, чем до карантина.

Снижение выручки связывают с сокращением продаж на фоне закрытия салонов связи, повышением стоимости импортного оборудования, а также с обнулением доходов от международного роуминга при закрытых границах.

По оценкам экспертов, спад на рынке телекома продолжится до снятия всех ограничений из-за коронавируса. Восстановление отрасли может растянуться на год.