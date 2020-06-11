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Кудрин считает, что господдержка россиян в острую фазу кризиса могла бы быть более широкой 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Кудрин высказался о выдаче денег россиянам
Фото: ТАСС
Поддержка граждан РФ в острую фазу кризиса со стороны государства могла бы быть более широкой. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег", — сказал Кудрин, добавив, что, по его мнению, подобные меры необходимы только на короткий срок в три — четыре месяца, после которого можно вернуться к традиционным методам поддержки.
При этом глава Счетной палаты отметил, что наиболее эффективной является адресная помощь, а при расширении получателей мер поддержки выплаты снижаются, но в период кризиса такие меры трудно выполнить.
"Эффективнее, чтобы поддержка оказывалась тому, кто в ней больше нуждается, тогда и выплаты будут больше. А если распространить помощь на всех, то в силу ограниченности ресурсов выплаты станут меньше. Поэтому, конечно, мне бы хотелось идти по схеме адресной поддержки. Но в период кризиса это трудновыполнимо", — сказал он.
Кудрин добавил, что в будущем оказывать адресную помощь будет проще, когда заработает единый федеральный информационный регистр, где в одном месте соберут информацию из разных ведомств. Внедрение такой системы, по его словам, позволит в режиме реального времени видеть положение дел у человека, быстрее реагировать на его социальный статус и помогать, направлять адресные выплаты.
"Не придется обивать пороги разных органов власти. Кроме того, это позволит бороться с мошенниками, которые, например, незаконно получают субсидии", — отметил глава Счетной палаты, указав, что система еще не заработала, поэтому более четкого распределения помощи придется подождать.
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Комментарии 25
Личный счет , Алексей Кудрин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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