Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.13
$
69.35
78.48
78.70
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.00
78.40
Индексы и котировки Brent
40.36
+0.52 Золото
1734.10
–0.10 РТС
1251.86
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1369
+0.0361
27.05
1.1008
08.06
31.05
17.05

Россияне в период самоизоляции предпочитали вкладываться в акции 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Россияне вложились в акции
Фото: РИА Новости
Российские частные инвесторы в период самоизоляции и высокой рыночной волатильности — с марта по май включительно — предпочитали вкладываться в заметно подешевевшие акции как отечественных, так и иностранных компаний в расчете на их дальнейший рост, рассказали агентству "Прайм" представители крупнейших брокерских домов и подразделений банков.
На втором месте среди предпочтений — облигации и валюта. Все эксперты указывают, что в целом частные инвесторы действовали разумно и диверсифицировали свои риски.
"Мы отмечаем, что в период с марта по май наши клиенты вели себя активно и очень рационально", — говорит аналитик "Тинькофф Инвестиций" Евгений Дорофеев.

ФОКУС НА АКЦИЯХ

В период высокой волатильности на рынках стоимость акций снизилась, и многие инвесторы использовали этот момент для покупки бумаг, отмечает старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.
"В марте и апреле мы видели рекордные притоки средств на брокерские счета. Вместе с ростом стоимости активов в дальнейшем это привело к тому, что доля акций в портфелях наших клиентов выросла с 24% на конец февраля до 30%, облигаций — снизилась с 67% до 55%. Но в целом мы видим, что инвесторы по-прежнему придерживаются принципов диверсификации при формировании портфелей и разумному отношению к рискам", — говорит он.
"Если брать нашу статистику, то более половины всех внесенных денежных средств во втором квартале пришлось на акции. Распределение между акциями российских компаний и зарубежных составило приблизительно 50/50. Месяц к месяцу сильных изменений не было", — отмечает директор региональной сети "БКС Премьер" Сергей Данилов.
По словам Дорофеева, клиенты "Тинькофф Инвестиций" активно выкупали ликвидные акции американских компаний, которые начали восстанавливаться и показывать рост до 50%. В частности, большое внимание клиенты уделяли акциям авиакомпаний и крупнейшего мирового авиаконцерна Boeing.
ВТБ зафиксировал рост числа сделок своих клиентов на Санкт-Петербургской бирже, где торгуются иностранные ценные бумаги, сообщил в свою очередь Потапов.
"В мае относительно апреля число таких операций выросло на 80% и превысило 180 тысяч ежедневно. С начала года показатель увеличился в шесть раз. Ежедневные обороты клиентов "ВТБ Капитал Инвестиции" на Санкт-Петербургской бирже в мае достигли 6,4 миллиарда рублей. Это на 64% выше показателя апреля и в 5,6 раза больше, чем в январе. Рост интереса к площадке связан с увеличением числа сделок с иностранными ценными бумагами", — рассказал он.
По итогам мая объемы сделок на Санкт-Петербургской бирже составили 11,2% в общих объемах операций клиентов "ВТБ Капитал Инвестиции". В январе соответствующий показатель составлял лишь 3,2%.
Начальник управления маркетинговой аналитики "Открытие Брокер" Денис Камынин отмечает, что в основном активы клиентов были сосредоточены в акциях и валюте. При этом в период с марта по май доля в валюте снизилась с 21% до 18%, а в акциях — приросла с 31% до 37% на фоне высокого интереса к подешевевшим бумагам.
"Сбербанк предоставляет доступ к покупке иностранных акций только квалифицированным инвесторам. Если сравнивать вложения в акции российских эмитентов и акции зарубежных эмитентов в структуре нашего клиентского портфеля, то изменений в сторону увеличения предпочтений по покупке акций иностранных компаний не произошло в данные периоды", — сообщил в свою очередь вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ

Впрочем, большинство физлиц, инвестирующих через Сбербанк, ориентированы на консервативные инструменты — облигации, их доля в портфеле составляет более 50%, отмечает Шеметов. По его словам, в апреле в клиентском портфеле физических лиц незначительно увеличилась и доля акций российских компаний за счет интереса к просевшим бумагам.
Интересы клиентов "Финама" распределились следующим образом: 36% инвестировали в государственные и корпоративные облигации, 27% — в российские и иностранные акции, 20% имеют позицию в валюте, рассказал руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов. На долю производных инструментов (фьючерсы и опционы) приходится 12% инвестиций, на ETF и БПИФы — около 5%.
Дорофеев из "Тинькофф Инвестиций" отмечает, что в начале 2020 года наблюдался значительный спрос на инструменты с фиксированной доходностью, в первую очередь — на облигации. Интерес представляли как рублевые, так и валютные облигации, а предпочтение отдавалось самым надежным эмитентам: государственные облигации и корпоративные заемщики первого эшелона, доходность по которым могла быть на 2-3% выше, чем по банковскому депозиту на аналогичный срок.
Однако из-за роста ожидаемой доходности рынка акций интерес клиентов к облигациям и ETF в период с марта по май несколько снизился, доля таких инструментов в портфеле сократилась.
"Особое место в портфеле клиентов занимали валютные активы, которые позволили им сохранить инвестиции на текущей коррекции американского рынка за счет ослабления рубля. Такая тенденция показала, что диверсификация портфеля и вложения в валютные активы существенно улучшают финансовое положение клиента", — отметил Дорофеев.

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ?

На предпочтения клиентов в первую очередь влияет привлекательность цены актива, напоминает Леснов из "Финама". По мере улучшения эпидемиологической ситуации и восстановления стоимости активов значительная часть клиентов будет фиксировать прибыль и перекладываться в более защищенные активы, такие как облигации и ETF денежного рынка, предполагает он.
Снятие режима самоизоляции вряд ли сильно повлияет на предпочтения инвесторов, считает в свою очередь Камынин из "Открытие Брокер".
"Основную роль играет расширение кругозора российских инвесторов и осознание возможности инвестирования в инструменты в иностранной валюте. А также увеличение количества инвестиционных идей по иностранным акциям", — отметил он.
Данилов из "БКС Премьер" также уверен, что после снятия самоизоляции и стабилизации ситуации на рынке нефти предпочтения инвесторов сильно не изменятся. Спрос будет направлен на инвестиции с доходностью выше ставок по банковским вкладам и при этом с приемлемым риском или его отсутствием.
"На фоне снижения ставок мы будем видеть рост интереса населения к инвестиционным продуктам в дальнейшем. Российские акции сохраняют потенциал роста, однако увеличивать уровень риска в портфелях рекомендуется постепенно и на длинный горизонт. Дивидендная доходность по широкому рынку близка к 8% по выплатам за 2020 год с учетом перспектив снижения прибылей и норм дивидендных выплат", — прокомментировал Потапов из "ВТБ Капитал Инвестиции".
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
Прайм: последние новости
Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без ответа клиентов Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без ответа клиентов Минстрой рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ Минстрой рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
Комментарии
Личный счет , Рынки , Андрей Шеметов , Евгений Дорофеев , Владимир Потапов , Сергей Данилов , Денис Камынин , Банк ВТБ , Санкт-Петербургская биржа , Сбербанк России , Открытие Брокер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Новости партнеров
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение