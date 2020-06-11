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Правительство утвердило новые меры поддержки россиян 

РИА Новости и ещё 16 2 часа назад
Мишустин утвердил новые меры поддержки россиян
Фото: Reuters
Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
Так, число семей с детьми до 18 лет, "которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей" в июне, июле и августе, расширится.
Также премьер Михаил Мишустин подписал постановление, увеличившее минимальное пособие по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей.
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
Также на три месяца продлили возможность получать пособие по безработице для тех, у кого период выплаты закончился после 1 марта.
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