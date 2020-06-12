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Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России 

РИА Новости 1 час назад
Названы самые дисциплинированные заемщики в РФ
Фото: ТАСС
Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
"Уровень дисциплинированности клиента в определенной степени зависит от его профессии, которая определяет уровень достатка и его постоянство. Кроме того, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента. На данный момент совершенно точно можно сказать, что сотрудники финансовых организаций, в том числе банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний выходят на просрочку намного реже, чем представители, например, сферы услуг", — сказал он.
Высокую дисциплинированность показывают и пенсионеры — в отличие от молодежи они понимают, что "долг платежом красен, а жизненный опыт позволяет тщательно планировать бюджет", поясняет Мехтиев. Также редко нарушают свои обязательства офицеры, врачи и учителя, поскольку они имеют постоянный регулярный доход и заботятся о своей репутации.
"Дефолтность этих профессий варьируется в пределах 2-15% в зависимости от сегмента и организации (микрофинансовая организация или банк), где они оформляли ссуду", — отметил президент НАПКА.
Ранее в ассоциации РИА Новости говорили, что россиянам, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту. При этом ежемесячный платеж в условиях кризиса не должен превышать одну пятую дохода, чтобы в случае потери работы или снижения дохода вероятность выхода на просрочку была низкой.
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Комментарии 3
Личный счет , Эльман Мехтиев , РИА Новости
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